Damperi açılan kamyon EDS direğini devirdi

Haber: Ceylan Beykoz

Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Bolu'ya taş tozu getiren Ramiz A. idaresindeki 16 AAZ 928 plakalı kamyonun damperi, D-100 kara yolu Kılıçaraslan Mahallesi'nde açılarak Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı.Yerinden sökülen direk yola devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazayı yara almadan atlatan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak muayene edildi.Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılması için çalışma başlatıldı.