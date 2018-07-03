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03 Temmuz 2018 Salı
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    • Dane kayıpları istişare toplantısı yapıldı

    Bolu Ziraat Odası ve İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü işbirliği ile 2018 yılı hasat dönemi toplantısı istişare ve tavsiye kararları almak üzere Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

    03 Temmuz 2018 Salı 10:48
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    Dane kayıpları istişare toplantısı yapıldı
     

    Haber: BMA

    Toplantıya Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan,İl Müdür Yardımcısı Abdülkadir Öztürk, Biçerdöver ve Balya makinesi sahipleri ile Köy Muhtarları katıldı. Toplantıda dane kayıplarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapıldı.

    Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ”Bu sene dane kayıpları konusunda çok sıkı bir çalışma içerisine gireceğiz. Ziraat Odası olarak hem de Tarım İl Müdürlüğümüz olarak ziraat mühendislerimizle hizmetinizdeyiz. Bir telefon ettiğiniz zaman hemen yanınızda olacağız. Bu sene bu işi sıkı tutarsak hepimiz kazanırız. Sizlere uyarım dışarıdan gelen itibar etmeyin. Çünkü geçen sene böyle olaylarla karşılaştık. Çiftçimizi kandırmaya çalışanlar oldu. Biz sizin her zaman yanınızdayız” dedi.

    Tarım İl Müdür Yrd. Abdülkadir Öztürk ise ; “İlimizde ve yurdumuzda hakim olan yağışlar sebebiyle hasat dönemi biraz olsun gecikmeye uğramış ve nihayetinde 2018 hasat dönemine gelmiş bulunmaktayız. Burada hasat sırasında karşılaşabileceğimiz sorunları değerlendirmek ve ortak bir paydada buluşabilmek amacıyla toplandık. Nihayetinde bizler sizler için varız. Ekiplerimiz her gün sahadadır. Hasatta kaybı en aza indirebilmek için biçerdöver nerede biz orada olacağız. Üreticilerimiz hasatta mağduriyet yaşamamak için Müdürlüğümüz ile irtibat içerisinde olmalıdır. Çiftçilerimiz için bereketli ve kazançlı bir hasat dönemi dileklerim” dedi

    Yapılan istişare sonucunda alınan prensip kararları ise şöyle;

    1. İlimizde hasat başlangıç tarihi arpalar için 10 Temmuz, buğdaylar için 20 Temmuz olarak belirlenmiştir.

    2. Dane kaybı en fazla % 2, hedef ise % 1,5 olarak belirlenmiştir.

    3. Dane kayıplarının en az düzeye indirilmesi için azami titizlik gösterilecek ve biçim işlemleri bakanlık talimatları, Valilik tebliği ile İl Müdürlüğü direktifleri doğrultusunda yapılacaktır.

    4. Hasat olgunluğuna gelmemiş ürünler hasat edilmeyecektir.

    5. Yatık ürünler başak kaldırıcısız hasat edilmeyecek biçme işlemi hızlı yapılmayacaktır.

    6. Biçimin yapıldığı arazide biçilmemiş tarla bırakılarak bölge terk edilmeyecektir.

    7. Dane kayıplarının en az düzeye indirilmesi için biçme işlemi, çiğin olmadığı 10:00 – 21:00 saatleri arasında yapılacaktır.

    8. Biçerdöver operatörleri kontrole gelen görevliye göstermek üzere biçerdöver izleme defteri, operatör belgesi, yangın tüpü ve yangın brandasını biçerdöverin yanında hazır bulunduracaklardır.

    9. Yine yapılan hesaplama ve istişareler neticesinde dekar biçim fiyatları taban ve düz araziler için 20 TL, meyilli ve yatık araziler için 22 TL olarak değerlendirilmiştir.

    10. Ayrıca 24 kg ağırlığa sahip balyanın balyalama ücreti de 2 TL olarak belirlenmiştir.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ziraat, Odası, İl, Gıda

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