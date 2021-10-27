Haber: C. Kutay Aykan

Yağmurlu havalar dolayısıyla bir türlü biçim yapılamayan dane mısırın biçimleri geçtiğimiz günlerde başladı. Çiftçilerin merakla beklediği dane mısır alım fiyatları açıklandı. Başlayan biçim sonrası Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, nem oranına göre hangi fiyatlardan alınacağını açıkladı. Fiyat listesini paylaşan Başkan Fidan kısa da bir not düştü. Başkan Fidan, “Nem oranı 27’den yüksek olan mısırlar alınmayacaktır. Mısırınızdan numune alıp ölçüm yapmadan biçim yapmayınız” dedi.

2021 YILI MÜSTAHSİL YAŞ MISIR ALIM FİYAT LİSTESİ

15,0-15,45 arası nem oranı, 2 bin 875, 15,5-16,45 arası nem oranı, 2 bin 835, 16,5-17,45 arası nem oranı, 2 bin 795, 17,5-18,45 arası nem oranı, 2 bin 755, 18,5-19,45 arası nem oran, 2 bin 715, 19,5-20,45 arası nem oranı, 2 bin 675, 20,5-21,45 arası nem oranı, 2 bin 635, 21,5-22,45 arası nem oranı, 2 bin 595, 22,5-23,45 arası nem oranı, 2 bin 555, 23,5-24,45 arası nem oranı, 2 bin 515, 24,5-25,45 arası nem oranı, 2 bin 475, 25,5-26,45 arası nem oranı, 2 bin 435, 26,5-27,45 arası nem oranı, 2 bin 395, 27,5-28,45 arası nem oranı, 2 bin 355, 28,5-29,45 arası nem oranı, 2 bin 315, 29,5-30,45 arası nem oranı, 2 bin 275 liradan alım yapılacağı açıklandı.

“DANE MISIR EKİMİ FAZLASIYLA ARTTI”

Öte yandan ilimizde mısır biçimi yapan Biçerdöver operatörü Hakan Özkan, “İlimizde son zamanlarda dane mısır ekimi fazlasıyla arttı. Patates eken çiftçiler dane mısır ekimine döndü. Yağmurlu havalar dolayısıyla bir türlü başlayamadığımız dane mısır biçimlerine de geçtiğimiz günlerde başladık. Bolu’da ortalama nem oranı 25 civarında geliyor. 25 nem oranına 2 bin 635 lira fiyat verilmesi çiftçiler açısından güzel bir haber” dedi.