Dane mısır ekimi 20 bin dekara ulaştı



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da dane mısır üretim alanı 20 bin dekar alana ulaştı. Vatandaşların 600 dekardan 20 bin dekara ulaştığını duyuran Bolu Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Fidan, dane mısır üretimindeki artışta emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Fidan yaptığı açıklamada, “Bolumuz da 5 yıl önce alternatif ürün projesi kapsamında başlattığımız dane mısır ekilişlerimiz 600 dekar alandan Ziraat Odamızın büyük çaba ve gayretleriyle 20 bin dekar alana çıkarılmıştır. Bu yolda bizi yalnız bırakmayan tüm çiftçilerimize, başta Tarım Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Metin’e, daha önce görev yapan Valilerimize ve şuan görevdeki Valimize, milletvekillerimize, önceki dönem ve bu dönemki Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza teşekkür ederiz. Ayrıca 12.11.2021 tarihinde yapılan tarla gününde Odamıza gayretlerinden dolayı teşekkür eden Milletvekilimiz Sayın Arzu Aydın Hanımefendiye, teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verdi.