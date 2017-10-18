Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Merkez’e bağlı Okçular Köyü’nde düzenlenen Tarla Gününe Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V. Fahri Tetik, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin BİÇEN, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Bolu Ovası Sulama Birliği Başkanı Sabahattin ALTUNEL, Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, muhtarlar, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü personeli Çağrı CİVAN’ın sunumuyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasında Ziraat Mühendisi Ali DEMİRER tarafından Dane Mısır bitkisinin özellikleri ve yetiştiriciliği hakkında katılımcılara bilgi verildi.

“BİZ DE ZİRAAT ODASI OLARAK KİNOA EKTİK”

Daha sonra bir konuşma yapan Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, Alternatif Ürün Yetiştirme projelerinden memnun olduklarını dile getirdi. Fidan, “Bu projelerin devamını bekliyoruz, bu mısır bitkisi Bolu’da inşallah tutacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü daha önce de Fasulye, Nohut gibi ürünler denedi. Biz de Ziraat Odası olarak Kinoa ektik. İnşallah Bolu’yu patatesten kurtaracağız. Patates Bolu’da para kazanamaz duruma geldi. Çiftçilerimiz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası iş birliği ile çiftçimizin kazanç sağlamaları için elimizden geleni yapacağız. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne projeler için teşekkür ediyorum” dedi.

“BİZİM ÇİFTÇİMİZ KAZANIRSA BOLU KAZANIR”

Tarla günü etkinliği devamında Bolu Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan konuşma yaptı. Çalışkan şunları söyledi; “Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz, Ziraat Odası, Sulama Birliği ve alternatif ürünleri sunan firmalarla işbirliği yaparak deneme yaptı. Zannediyorum şu an bu ürünlerden para kazanmak üzereyiz. Onun için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum bu birliktelik için. Kazanan Bolu çiftçisi olacak. Bu alternatif ürünleri çoğaltabiliriz. Ben birkaç kere tarla gününe katıldım. Sonuçları görünce memnun oldum. Bizim çiftçimiz kazanırsa Bolu kazanır” dedi.

“YETİŞTİRİCİLERİMİZİN DE BİZE DESTEK OLMASI GEREKİYOR”

Dane Mısır tarla günü etkinliğinde söz alan Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V. Fahri Tetik; ‘’Alternatif Ürün yetiştirme projeleri kapsamında Dane Mısırın 4. denemesi. Bu işlerde çiftçilerimizin önünü açmak için arkadaşlarımız çalışıyor. Değerli çiftçilerimiz de bize yardımcı oluyor. Görünüşe göre Dane mısırda emeğimize karşılık vererek Türkiye ortalaması 1.000 kg/da iken ilimizde 1.800 kg/da olarak üreticilerimizin yüzünü güldürmektedir. Geçenlerde bakanlığa gittim, bu denemelerimizi bir dosya halinde sundum. Çok memnun oldular. 4 deneme az değil, biri olmazsa biri olur, Mısır olmazsa Fasulye var, Fasulye olmazsa Nohut var, Nohut olmazsa Ayçiçeği var. Alternatif ürüne yönelmemiz gerekiyor. Yetiştiricilerimizin de bize destek olması gerekiyor. Patatesi dışlamayacağız ama patatese de muhtaç kalmayacağız.” dedi. Daha sonra çiftçilerin sorularının ardından Dane Mısır ekili alan gezilerek hasat gerçekleştirildi. Hasat sonrası ikramlarla devam ederken çekilen hatıra fotoğrafları tarla gününden geriye kalan sahneler olarak arşivlerde yerini aldı.