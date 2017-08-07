Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısı 1. Birleşimi geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Çeşitli birim ve müdürlüklerden gelen maddeler mecliste masaya yatırıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden gelen maddeye göre Bolu Belediyesi elemanları Danimarka’ya gidiyor. Maddeye göre Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Songül Akman ve Ömer Baygın, Danimarka Konsolosluğu’nun davetlisi olarak 14 – 18 Ağustos tarihleri arası Danimarka’ya gidecek. Danimarka’da ise evsel atıkların termal yöntemler ile bertaraf edilmesi konusunda gözlemler yaparak bilgiler edinecekler. Akman ve Baygın’ın burada yapacakları yasal harcamalar ise belediye bütçesinden ödenecek.

Bu madde belediye meclis üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.