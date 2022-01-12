Danışmanlık hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Düzce Orman İşletme Müdürlüğü 2022 yılı programında yer alan Muhtelif Şefliklerde gençlik bakımı ve kültür bakımı ile genç meşcere bakımlarında yapılacak olan silvikültür uygulamalarının takibi ve kontrolü konusunda teknik danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 10:42