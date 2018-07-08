Haber: Aysun Beykoz

Bolu’da okuyan öğrencilerin lise tercihi heyecanı sürerken Bolu merkez ve ilçelerde oluşturulan tercih danışmalığı komisyonları, öğrencilere ve velilere destek olmak, meraklarını gidermek ve en doğru tercihleri yapmalarını sağlamak amacıyla yol arkadaşlığı yapıyor.

CENGİZ’DEN DANIŞMANLIK MERKEZLERİNE ZİYARET

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz ve Milli Eğitim Şube Müdürü Saniye Yurtsever Bolu’da açılan tercih danışmanlığı merkezlerini gezerek incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Cumhuriyet, Mehmet Akif Ersoy, Canip Baysal, Sakarya, Hacı Bayram Veli İmam Hatip ve 100. Yıl Ortaokulları ziyaretlerinde okul müdürleri, danışman öğretmenler, veliler ve öğrencilerle buluştu. Tercih komisyonunda görev alan öğretmenlerle konuşan Cengiz, tercih döneminin işleyişi hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Öğrenci ve velilerle yaptığı sohbette doğru tercih için listelerin tercih komisyonlarında görev alan öğretmenlere danışılması gerektiğini söyledi.

ÖĞRETMENLER SÜREÇ BOYUNCA ÖĞRENCİLERİN YANINDA OLACAK

İlimiz genelinde ortaokuldan liseye geçiş sürecinde bulunan 3432 öğrencimiz ve il dışından gelen misafir öğrencilerimizetercih aşamasında destek olmak ve rehberlik etmek amacıyla İl merkezinde 15, İlçelerimizde ise 12 Tercih Danışmanlığı Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonlarımızda 28 Yönetici, 54 Rehberlik Öğretmeni ve 24 Branş Öğretmen görevlendirilmiştir. Komisyonlarımız danışmanlık hizmetlerini 02 Temmuz-13 Temmuz 2018 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında 27 ayrı hizmet noktasında gerçekleştirilmektedir.

TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILACAK?

1-Öğrenci velisi tarafından «Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu 2018» Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre 2-13 Temmuz 2018 (17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacak.

2-Tercihler mezun olduğu okul veya herhangi bir resmi ortaokuldan yapılacak ve yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

TERCİH ÇEŞİTLERİ NELER?

1-Yerel Yerleştirme

2-Merkezi Yerleştirme

3- Pansiyonlu Okullara Yerleştirme

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları, 30 Temmuz 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilan edilecektir. Yerleştirme ve Nakil İşlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşmeyen öğrenciler için il/ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde oluşturulan öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 10-14 Eylül 2018 tarihleri arasında başvuruların alınarak, 16 Eylül 2018 tarihinde sonuçların açıklanmasıyla süreç tamamlanacaktır