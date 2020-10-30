DANIŞTAY BOLU HAKİMİNİ HAKLI BULDU

Haber: C. Kutay Aykan

İlimiz Bolu’da görev yapan bir hakim, hakkında ortaya çıkan çeşitli iddialar ve yer değiştirme cezası sonrası dedikodular sonucunda kendi isteği ile 15 Ağustos 2004 tarihinde emekliye ayrıldı. Bolu Hakimi hakkında yer alan çeşitli iddialar dolayısıyla verilen yer değiştirme cezaları 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda meslekten çıkarma cezasına kadar gitti.

HSK KARARINA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Bolu Hakimi, Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi başkanı olarak görev yaptığı dönemde, hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yer değiştirme cezası ile cezalandırıldı. Bolu Hakiminin, yine farklı iddialara ilişkin olarak hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yer değiştirme cezası yerine, daha önce aynı madde kapsamında cezalandırıldığından meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen Bolu Hakimi, cezanın iptali için Hakimler ve Savcılar Kuruluna başvurdu. Bolu Hakiminin cezanın iptaline ilişkin talebi 14 Nisan 2011 tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu tarafından reddedildi. Bolu Hakimi talebinin reddedilmesi üzere konuyu Danıştay’a taşıdı. Hakim, talebinin reddedilmesine ilişkin HSK kararının iptali için dava açtı.

DANIŞTAY HAKİMDEN YANA OLDU

Dava sonucunda Danıştay, Bolu Hakimini haklı buldu. Danıştay raporunda hakimin hakkındaki kararın kaldırılması talebinin reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı belirtildi. Dava raporunda konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi: “Davacının Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde hakkında yapılan soruşturma neticesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararıyla 2802 Sayılı Kanun'un 68/A maddesi uyarınca yer değiştirme cezası verilmesine karar verildiği, ancak hakkında daha önce kesinleşmiş yer değiştirme cezası bulunduğundan, meslekten çıkarma cezası verildiği görülmekte ise de, ikinci yer değiştirme cezasına karşı davacının yeniden inceleme ve itiraz hakları kullandırılmamıştır, dolayısıyla ikinci yer değiştirme cezası kesinleşmeksizin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararın yeniden incelenmesi talebine karşı yapılan itirazın bu nedenle kabul edilmesi gerekirken itirazın reddi yolunda verilen karar hukuka uyarlık görülmemiştir.”