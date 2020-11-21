Dar gelirli milyonların sesi olacağız



Haber:Erdal Tanrıverdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ilk olarak Gerede İlçemize gelerek burada esnaf ziyaretinde bulundu. Erbakan, esnaf ziyaretinin ardından şehir merkezine hareket etti. Gerede ziyareti sonrası, İl merkezine geçen Erbakan burada, İzzet Baysal Caddesindeki iş yerlerini ve esnafı ziyaret etti. Erbakan, esnaf ziyareti esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Bolu'da hem de Gerede'de il ve ilçe teşkilat binaları ile esnafı ziyaret ettiklerini belirterek, "Anadolu'nun dört bir yanında 'Anadolu buluşmaları' kapsamında halkımızın yanına giderek bizzat kendimiz derdini, taleplerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Bu sıkıntıların, bu problemlerin çözümünün Milli Görüş'te ve Yeniden Refah Partisinde olduğunu kendilerine iletiyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu ziyaretlerinde gördükleri en büyük problemin ekonomik sıkıntılarla geçim derdi ve işsizlik olduğunu dile getiren Erbakan, “Yeniden Refah Partisi olarak aynen 54. Hükümet'teki Milli Görüş bolluk ve bereketini yeniden bu millete yaşatmak üzere aynı zihniyetle, aynı aşkla yola çıktı. Borç, faiz, zam, vergi ekonomisinden üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçeceğimizi belirtiyoruz. Dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini, aynen 54. Hükümet'te olduğu gibi yeniden arttıracağız.

Çiftçi ve köylünün yüzünü de en yüksek taban fiyatlarıyla, en büyük teşviklerle yine aynen 54. Hükümet'te Milli Görüş'ün yaptığı gibi güldüreceğimizi ifade ediyoruz. 'Önce millet' diyerek, milletimizi Türkiye'nin dört bir yanında bire bir şahit olduğumuz bu sıkıntıdan, bu felaketten kurtarmak için gece gündüz koşuyoruz" şeklinde konuştu.

Erbakan, esnaf ziyareti sonrası partisinin İsmetpaşa Caddesindeki il binasının açılışını gerçekleştirdi. Erbakan açılış sonrası ilimizden ayrıldı.