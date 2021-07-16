Dar yola sığamadı şarampole devrildi

Haber: C. Kutay Aykan

Mengen ilçesinde gece saatlerinde dar yolda sığamayan kamyon şarampole devrildi. Olay gece saatlerin Mengen Kömür Ocakları yakınlarında bulunan kumlu ve dar yolda meydana geldi. Seyir halinde giden Mehmet Düzcü idaresindeki nalbur yüklü kamyon, karşıdan araç gelmesiyle birlikte dar yolda sıkışarak kendini kuma kaptırarak yolun kenarına devrildi. Tamamen ters dönen kamyondan yara almadan kurtulan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonu devrildiği yerden çıkarmak için ekipler geniş çaplı bir çalışma yürüttü.