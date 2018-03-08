Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde görülün davada tanıklık yapan cami imamı Metin Şener, şunları söyledi; “Ben dosya içerisinde bulunan ve Valilik Makamına yazılan dilekçeyi oluşturan kişiyim. Dilekçe altındaki imza bana aittir. Ayrıca bu hususta beyanda bulunmuştum. İçeriğini tekrar ederim. Darbe teşebbüsünden bir gün sonra yatsı namazını kıldırıp evime gitmiştim. NafiIsnık ve Mehmet Gökçek benim cemaatimdendir. Evimde bir müddet kaldıktan sonra tekrar dışarıya çıktığımda NafiIsnık ve Mehmet Gökçek'i Nurettin Sak isimli şahsın evinin önünde çay içerlerken gördüm. Bu esnada Mehmet Gökçek bana hitaben "ezan ve saladan rahatsız oluyoruz, ezan ve salayı kapat, kapatmazsan biz sustururuz" şeklinde birşeyler söyledi. O sırada NafiIsnık'ın da onu desteklediğini gördüm. Fakat tam olarak onun ne söylediğini hatırlayamıyorum. Bunun üzerine ben ezan ve sala okunması konusundaki talimatın İl Müftülüğünden geldiğini söyleyerek bu husustaki şikayetlerini amirime iletmeleri gerektiğini söyledim. Hatta müftümüzün telefonunu Mehmet Gökçek'e verdim. Mehmet Gökçek'in İl Müftüsü ile benim yanımda konuştuğunu hatırlıyorum. Daha sonra ben olay yerinden ayrıldım. Olay hakkında başkaca bir bilgim bulunmamaktadır” dedi.

GÜLEN’LE BİREBİR TELEFONLA GÖRÜŞÜYORMUŞ

Tanık Muhiddin Efe’de yeminli ifadesinde çarpıcı açıklamalarda bulanarak; “Ben NafiIsnıkisimli şahsı öncesinden tanımam. Fakat kendisinin Yedigöller yolu üzerinde tavuk kümesi olduğunu bilirim. 2014 yılı Nisan ayları civarında benden kümesinin duvar örme işlerini yapmamı istedi. İşim gereği teklifini kabul ettim. Duvarı ördüğüm esnada benim yanıma geldi. Yapmış olduğum iş üzerine aramızda bir muhabbet başladı. Bu esnada NafıIsnık bana kendisinin dualı olduğunu, bundan dolayı işlerinin hep rast gittiğini, isterse Bolu'yu satın alabilecek güce sahip olduğunu ifade eden konuşmalar yaptı. Kendisine "bizde çalışıyoruz, ama senin gibi para kazanamıyoruz, bu işin sırrı nedir" diye sorduğumda, bana Amerika'da bulunan Fethullah Gülen ile sıkı bağının bulunduğunun, Fethullah Gülen'in kendisini koruyup kolladığını, gerekirse iş verdiğini, yaptığı işlerde önünü açtığını, işlerine yetişemediğini, yaptıracak adam bulamadığını söyledi. Bu esnada telefonu çaldı. Tapu işlemleri ile akalı bir şahısla konuştuktan sonra bana dönerek "ben Fethullah Gülen ile birebir telefonda görüşebilen birisiyim, biz çok güçlüyüz" şeklinde birtakım sözler söyledi. Yaptığımız işlerde bizden cemaat adına talep eden şahıslar olup olmadığını sordu. Bende Mustafa Küçük isimli bir şahsın cemaat adına bizden zaman zaman para istediğini, vermediğimiz zaman işlerimizin durdurduğunu ve ekmek paramızı kazanmamıza engel olduğunu söyledim. Bunun üzerine NafıIsnık bana bunun sorun teşkil etmeyeceğini söyleyerek, "sen bir verirsin o beş gönderir" dedi. Son olarak Çizmeci Moteli öğrenci yurduna çevirdiklerini, orada öğrencilere baktıklarını söyledi. Ben bu bilgiler nedeni ile şahsın örgüte yakın birisi olduğu kanaatine vardım ve o sebeple kolluk aşamasında beyanda bulundum dedi.

SALALARDAN RAHATSIZDI

Efe, Isnık hakkında şunları da dile getirdi; “Ben Sağlık mahallesinde oturuyorum. Darbe sonrasında şahsın okunan sala ve ezanlardan rahatsız olduğunu beyan eden bir takım söylemleri olduğunu duydum. Vatandaşlık bilinci ile aramızda yaşanan diyalogu kolluk birimlerine aktarmak niyetiyle ve kendi isteğimle kolluk makamına başvurdum ve dosya içerisinde bulunan beyanlarımı verdim. Şahısla aramda herhangi bir husumet ya da alacak verecek meselesi bulunmamaktadır. Ben kolluk birimlerine gidip beyanda bulunmadan önce NafiIsnık'ın işyerine uğrayıp beni araması konusunda telefon numarası bırakmadım. Bu yöndeki savunmayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Sultanay İnşaat isimli şirket oğluma aittir. Oğlumla aramda ekonomik hiçbir bağ yoktur. Oğlumun şirketinin sanığa borcu olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

SANIK MÜFTÜYÜ ARADI

Mahkemeye gelen diğer tanık Nurettin Sak’da yaşadıklarını ve duyduklarını şöyle anlattı; “Ben olay günü köyden gelip evimin yakınındaki camiye gitmiştim. Camiden tanıdıklarım olan Mehmet Gökçek ve NafıIsnık'la karşılaştım. Namaz sonrası yakında bulunan evime çay içmek için geçtik. O sırada sala başladı. Cami imamını gören Mehmet Gökçek imama hitaben "salaların sesinden rahatsız olduklarını söyleyerek gerekli olmadığını ifade eden bir takım şeyler söyledi. İmam da müftülüğün emri ile sala okuduklarını ifade etti ve kendisinin bitirme konusunda yetkisinin olmadığını anlattı. Bunun üzerine Mehmet Gökçek müftünün telefonunu istedi. Kendi telefonundan arayarak müftü ile bir görüşme yaptı. Ne görüştüklerini bilemiyorum. Zannedersem görüşmelerinde torunlarının sesten rahatsız olduğundan bahsetti. NafiIsnık'ta o sırada yanımızdaydı. Onun tam olarak ne söyleyip ne söylemediğini hatırlamıyorum. Ancak Mehmet Gökçek'in sözlerine benzer sözler söylediğini duymadım. Belki o da o esnada bir iki şey söylemiş olabilir. Şu an aradan geçen zaman nedeni ile olayı tam olarak hatırlayamamaktayım”

BABAMI FETÖCÜ OLMAKLA TEHDİT ETTİ

Duruşmaya tanık olarak katılan NafiIsnık’ın oğlu Ufuk Isnık’ta tanıklık yaptı. Isnık savunmasında; “Ben zannedersem 2014 yılı içerisinde işyerimde bulunduğum esnada Elvan Sarı isimli bir şahıs Muhittin Efe isimli kişiyi yanıma getirmişti. Kendisine iş verdim. Daha sonra bu şahıs bizi telefonla aradı. Babama hakkımdaki icra takibini kaldırmazsan seni Fetöcü diye şikayet ederim diye bir söz söyledi. Bunun üzerine babam da "nereye gidiyorsan git" diyerek telefonu kapattı. Babam hakkındaki şikayetinin bu sebepten kaynaklandığını düşünüyorum.Ben bahsetmiş olduğum olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bilemiyorum. O dönemde babamın örgüt üyeliği suçlamasıyla sorgulandığı gazetelerde belirtilmişti. O sebeple bu yönde bir beyanda bulunmuş olabileceğini düşünüyorum. Ben Muhittin Efe'ye bir kümes yapmıştım. Ondan dolayı bir alacağım vardı. Fakat bu alacağın tarihi 2014 yılı idi. İcra takibini de bu tarihte yapmıştım. Alacağımı icra yolu ile 2014 yılında almış olabilirim” dedi.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesinin ardından, Bolu 3.icra Müdürlüğüne müzekkere yazılarak 2016/4182 takip sayılı icra dosyasının onaylı örneğinin mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,Tesvii tahkikat talebi bulunmamaktaysa esas hakkındaki mütalaasını sunması için dosyanın iddia makamına tevdine, İl Müftüsünün tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesine,Bu nedenlerle duruşmanın 19/04/2018 gününe ertelenmesine karar verdi.