Darbe girişiminde şehit olan Ozan Özen mezarı başında anıldı!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından daha önceki günlerde okunan hatimlerin duaları yapıldı. Program sonunda şehit annesi Meliha ve babası Mustafa Özen, Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleriyle şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törene, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando İslam Can, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

ŞEHİT POLİS OZAN ÖZEN KİMDİR?

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ozan Özen, 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Orhanlı’daki gişelerde seyir halindeyken hainler tarafından başından vuruldu. Olay yerinde şehit düşen Özen, polis aracında “Biz darbeci değiliz” diyerek kendilerine sığınan askerleri taşıyordu.

Bolulu Şehit Ozan Özen, 1993 yılında doğdu. Manisa’da üniversite okurken okulunu yarım bırakıp polislik sınavlarına girdi ve Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu’nda eğitimini tamamladı. Nişanlısıyla da Manisa’daki eğitimi sırasında tanışan Özen, evlilik hazırlığı yapıyordu.

DARBEYE DESTEK VERMEYEN ASKERLERİ KORUMAYA ÇALIŞIYORDU

Darbe soruşturması kapsamında ifade veren Topçu Uzman Çavuş İbrahim Donat, Şehit Polis Ozan Özen’in şehit olduğu anları şöyle anlattı, “darbe yapıldığını öğrenmemiz üzerine Tank Komutanımız Astsubay Çavuş Ferhat Daş, 'Biz vatan haini değiliz' diyerek beylik tabancasını çıkartarak alttan çenesine doğru bir el ateş ederek intihar etti. Bu sırada diğer arkadaşlarım da tank içerisindeydi. Astsubay Ferhat Daş kendisine ateş ettikten sonra tank kapağını açtık. Vatandaşlar komutanı çekip alarak ambulansa götürdü. Benimle birlikte teslim olan bir askerle polis merkezine gittiğimiz sırada Tuzla Orhanlı gişelerde yoldan üzerimize ateş açtılar. Kimin ateş açtığını bilmiyorum. Bu sırada polis memuru Ozan Özen başından vurularak şehit edildi."

GÖREVE BAŞLAYALI BİR YIL OLMUŞTU

Darbeye destek vermeyen askerleri güvenli bölgeye götürmek üzere yola çıkan Şehit Özen ve yanındakilere, Orhanlı gişelerinin önünde darbeciler tarafından ateş açıldı. Tek kurşunla başından vurulan Özen, direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Olay yerinde şehit olan Özen, vatandaşlar tarafından yanındaki polis ile birlikte, Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak kurtarılamadı.

İstanbul'da göreve başladıktan bir yıl sonra şehit olan 23 yaşındaki Şehit Ozan Özen, 17 Temmuz Pazar günü Bolu’da toprağa verildi. Şehidin ismi, Bolu’da bir ortaokula verildi.