“Darbe imalı bildiriye tepki gösterin”

Haber: N. Halid Altundal

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, 104 emekli amiral tarafından yayınlanan Montrö Bildirisine Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) İl Örgütü ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın sessiz kalmasını eleştirdi. İl Başkanı Suat Güner yaptığı açıklamada CHP İl Örgütü ve Tanju Özcan’ı bildiriye tepki göstermeye davet etti.

“CHP VE TANJU ÖZCAN’I ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ’”

Suat Güner açıklamasında, ‘’104 hadsiz emekli amiralin Hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan darbe imalı bildirisi, Milli İradeye sahip çıkan tüm kesimleri ayağa kaldırırken CHP Bolu İl Örgütü ve Tanju Özcan’ın üç maymunu oynayarak tepkisiz kalması gözlerden kaçmamıştır. Darbeci zihniyetin tehditkâr bir dille apaçık şekilde sivil iktidara gözdağı verdiği, yön tayin ettiği ve parmak salladığı aşikarken her platformda demokrasiden dem vuran CHP ve Tanju Özcan’ın bu antidemokratik girişim karşısında tek kelime dahi etmemesi ve sessizliğe bürünmesine anlam vermekte güçlük çekiyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez temel unsurlarından sivil iktidar darbe ile tehdit edilirken malum çevrelerin başlarını kuma gömmesini üzüntü ile karşılıyoruz. Acaba kendi işlerine ve çıkarlarına göre mi demokratik tutum ve söylem geliştiriyorlar?” dedi.

‘’DARBE BİDİRİSİNE GÜÇLÜ ŞEKİLDE TEPKİ GÖTERMEYE DAVET EDİYORUM’’

Güner her on yılda bir darbe ya da darbe teşebbüsünün yaşandığını belirterek ayrıca, “Ülkemizde demokratik süreç sıklıkla kesintiye uğratılmış veya uğratılmak istenmiştir. Bu tarz alçak girişimler devletimize, milletimize ve demokrasimize telafisi olmayan derin yaralar açmıştır. Kendilerini millet iradesinden üstün gören darbe heveslisi cuntacıların, bırakın darbe yapmayı darbeyi aklının ucundan bile geçirmemesi için ülke olarak güçlü şekilde tepkimizi ortaya koymalıyız. Bu bağlamda CHP Bolu İl Örgütü’nü ve Tanju Özcan’ı demokrasiden ve sivil iradeden yana tavır almaya, darbe imalı bildiriye ve 104 amirale güçlü şekilde tepki göstermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.