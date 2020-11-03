Darısı Bolu’nun Başına

Haber:Erdal Tanrıverdi

Gerede Belediye Meclisi Ekim Ayı toplantısında alınan karar gereğince, vatandaşlar artık Elektronik Kartlı Su Sayacı dışında eski tip Okumalı Su Sayacı da kullanabilecek. Aradan geçen uzun süre içerisinde ilçedeki vatandaşlardan gelen şikayetler dikkate alınarak konu, Gerede Belediye Meclisi’nde gündeme taşındı. Son yapılan belediye meclis toplantısında Elektronik Kartlı Su Sayacı kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Buna göre isteyen vatandaşlar Elektronik Kartlı Su Sayacını söktürüp Eski Tip Okumalı Su Sayacı taktırabilecek.

Vatandaşın şikayeti bitmiyordu

Gerede’de bu kararın alınmasında vatandaş şikayetleri etkili oldu. İlimizde de bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın şikayetleri oldukça fazla. En önemli sorunlardan biri, karta yüklü suların beklenmeyen bir anda bitmesi, kartlı su sayaçların sık sık arızalanması ve her defasında su yükleme noktalarına gidilmesi vatandaşların en çok yakındığı konular. Vatandaşlar ilimizde de zorunlu elektronik kartlı su sayacı uygulamasının kaldırılmasını istemektedir.