Darp edilen genç kızdan şok itiraf..!

İzzet Baysal caddesi vaysal sokak üzerinde bir kafede daha önceden husumeti olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Görkem isimli ağabey, kız kardeşi ve yakın akrabası olan bir kızı muşta ile darp etti.

Darp edilen genç kızdan şok itiraf..!

Haber: C. Kutay Aykan

Aile içi şiddet olayı saat 18.00 sularında vaysal sokak üzerinde bir kafede meydana geldi. Görkem isimli bir şahıs yanındaki 2 erkek akraba ile husumeti olduğu kız kardeşi ile kafeye girerken görüldü. Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen görkem isimli ağabey parmaklarına taktığı muşta ile hem kız kardeşini hem de yakın akrabası olan genç kızı darp etmeye başladı.. Vaysal sokak bir anda arenaya dönerken olayı gören vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken bölgeye yunus ekipleri trafik ekipleri ve asayiş ekipleri sevkedildi.

Görkem isimli ağabey ve olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi göz altına alındı. Suratından muşta ile darp edilen Zeynep isimli genç kız "ağabeyimden ve o 2 şahıstan şikayetçiyim. Daha önce de bizi dövmüşlerdi. Ağabeyimin hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bizi takip etmiş ve kafede sıkıştırıp bizi darp etmiştir. Kendisi uyuşturucu satıcısıdır. Polis bu kişilerin peşini bırakmasın. Kendilerinden davacı ve şikayetçiyim" dedi. Darp edilen genç kızlar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2019, 09:55
Esra Perçin

Esra Perçin

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