Darp olayının tarafları konuştu

Haber: Aysun Beykoz

Geçtiğimiz günlerde ilimiz Merkez ilçe Köroğlu Mahallesi Uğur Mumcu Parkı kavşağı mevkiinde bir taksicinin aracın dikiz aynasını kıran kadını darp etmesinin görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan olayın detayları ortaya çıktı. İddiaya göre G.Ş., eve gitmek için bir taksi durdurdu. Taksi sürücüsü N.Y.(52), müşteriye gittiğini söyleyerek aracına binen kadını götürmek istemedi. Bu nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine olay sırasında alkollü olan G.Ş. taksinin aynasını kırdı. Buna kızan taksici de aracından inerek kadına tekme tokat saldırıp darbetti. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde taksicinin kadına saldırırken, "Aynayı niye kırıyorsun. Bu ayna ne olacak?" dediği görüldü. Bu sırada çevredeki sürücüler araçlarından inip, kadını darbeden adamı engelledi.

N.Y.: “KÜFÜR ETTİ VE ARACIMA SALDIRDI”

Taksici N.Y.’nin kadını darbettiği görüntüler kısa sürede yayıldı. Ulusal gündemde de tepkilerin odağı haline gelen taksici N.Y. olayı anlattı. Müşteriye giderken yolda aracına alkollü kadının bindiğini belirten N.Y. olayı şu şekilde anlattı: “Durmak zorunda kaldım. Durunca da ön koltuğa bindi. Ben de ‘Müşteriye gidiyorum. İner misin?’ dedim. İnmedi, mücadele ettik ışıklara kadar gittik. Arabanın el frenini çektim, durduk. Trafik kapandı. Tekrar inmesini söyledim. İnmedi ve bana küfürler etmeye başladı. Zorla araçtan indirdim. Araçtan indiğim zaman da küfür etti ve aracıma saldırdı. Aracın aynasını kırdı. Elindeki telefonla arabaya vurmaya başladı. Saldırdı daha sonra ben de elimle ittim. Uzaklaştırmaya çalıştım. Taş almış, yakamdan tuttu, vurmaya çalıştı. Mecbur kaldım. Arabaya ve bana zarar verecekti."

“ŞİDDET ÇOK AYIP BİR ŞEY AMA MECBUR KALDIM”

Mecburen yaptığını ifade eden N.Y. olayla ilgili ayrıca, “Kesinlikle kadına şiddet yoktur. Yanlış bir anlama oldu. Ben sadece kendimi savundum. Ben kendimi savunmasam arabaya zarar verecekti. Ben tamamen kendimi savundum. Ben vurduğum için pişman oldum. Öyle bir şiddet çok ayıp bir şey ama mecbur kaldım. Sürekli üstüme üstüme atladı. Çok alkollüydü, ayakta duracak hali yoktu. Ben ittikçe üstüme üstüme geldi. Yaptığım iyi bir şey değil. Hele bir bayanla ama mecbur kaldım. Çok ayıp bir şey oldu. Mecbur kalmasam kesinlikle olmazdı” diye konuştu.

G.Ş.: “BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU TAKSİCİDİR”

Darbedilen kadın G.Ş. ise olayı şu sözlerle anlattı: "Olay günü çok alkollüydüm ve çok kötü haldeydim. Yoldan geçen taksiyi görünce durdurup bindim. Taksici bana müşteriye gittiğini söyleyerek indirmek istedi. Ben de çok kötü durumda olduğumu, beni eve bırakmasını istedim. O da beni indirince tartıştık. Bana saldırdı, darp etti. Şu anda başım aşırı ağrıyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu taksicidir. Ben alkollü de olsam kimsenin beni darbetmeye hakkı yok. Kendisinden olaydan sonra şikayetçi olmadım.”