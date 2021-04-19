DASK verilerine göre birinci olduk!



Haber: Aysun Beykoz

Doğal Afet Sigortası Kurumu (DASK) tarafından açıklanan verilerde, Ülke genelinde 17 milyon 682 bin 80 konutun bulunduğunu ve sadece 10 milyon 19 bin 758 konutun deprem sigortasının bulunduğunu açıkladı. Açıklanan bu verilere göre, 7 milyonu aşkın konutun ise zorunlu deprem sigortasının bulunmadığı bildirildi. DASK tarafından belirtilen verilerde, zorunlu deprem sigortalılık oranı en yüksek olan il yüzde 94,50 ile Bolu olurken, Yalova yüzde 90,60 ile Bolu’yu takip etti. Yüzde 87,60 ile Tekirdağ, sigortalılık oranının en yüksek üçüncü ili oldu. Sigortalılık oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 14,50 ile Hakkari, yüzde 23,40 ile Batman ve yüzde 24,50 ile Şırnak oldu.