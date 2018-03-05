Haber: BMA

İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar farklı bir sektörlerle Bolu halkının karşısına çıktı. Bebek eşyaları alışverişinde en tanınmış markaları bünyesinde bulunduran ve Batı Karadeniz Bölgesinin en büyük çocuk mağazası Dastini Bebe Market, HighWay Outlet’te kapılarını açtı. 2004 yılında 0-6 yaş arası bebek ve çocukların tüm ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile kurulan bebek ve çocuk marketi Dastini, bünyesinde Chicco, Playskool, Graco, Disney, Philips Avent, Wonderkids, Playgro, Fisher Price, Buoabo, Andy Wowo, Britax, Kraft, Bebedor, Nuk, Arzum, Brother Max, Baby Max ve Jenny gibi ünlü markaları bulunduruyor. Dastini Bebe Market, 500 metrekarelik alan üzerine kurulu mağazasıyla, 3 Mart Cumartesi günü, açılışa özel cazip indirim fırsatlarıyla HighWay Outlet Alışveriş ve Yaşam Merkezinde açıldı.