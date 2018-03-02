Haber: BMA

İnşaat sektörünün önde gelen firmalarından Alemdar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alemdar farklı bir sektörlerle Bolu halkının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bebek eşyaları alışverişinde en tanınmış markaları bünyesinde bulunduran DastiniBebe Market3 Mart cumartesi gününden itibarenHighway Alış Merkezi’nde Bolu halkının hizmetinde olacak. Konu ile ilgili açıklama yapan Abdullah Alemdar “Dasdini Bebe Market 15 yıllık bir geçmişi olan ve şu an da Türkiye genelinde 68 mağazasıyla faaliyet gösteren bir markadır. Ana konsepti 0-6 yaş olmasına rağmen, Bolu halkına 14 yaşına kadar hitap edecek olup Highway Alış Veriş merkezindeki mağazamızın açılışını cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Yurtdışı deneyimi ve tecrübesi olan markamızın siz Bolulularla buluşuyor olmasının haklı gururunu yaşıyoruz ve tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.