Dava rakamları dudak uçuklattı

Haber: C. Kutay Aykan

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolu Adliyesinin 2021 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre adliyede 138’i kadın, 111’i erkek olmak üzere toplam 249 personel görev yapıyor. 13 kadın hakim, 15 erkek olmak üzere toplam 28 hakim görev yaparken, 5’i kadın, 18’i erkek toplam 23 Cumhuriyet Savcısı görev yapmakta.

2020 yılından 2021 yılına 7 bin 796 soruşturma dosyası devredilirken 2021 yılı içerisinde 14 bin 227 soruşturma dosyasıyla birlikte toplam 2 bin 023 soruşturma dosyası oluşturuldu. 2021 yılında 13 bin 525 dava sonuçlandırıldı ve 2022 yılına 8 bin 498 dava dosyası devredilmiş oldu. 2022 yılında ne kadar dava dosyasının olacağı ise merak konusu oldu.

Bolu Adliyesi 2021 yılı faaliyet raporundan edinilen bilgilere göre ilimizde son 5 yıl içerisinde 3 bin 309 soruşturma dosyasının arttığı gözlemlendi.