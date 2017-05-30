Haber; Kasım Şahin

Konuyla ilgili olarak Olay Gündem Gazetesi’ne özel açıklamalar yapan Harun Baltacı borçlunun daha önce üzerine kayıtlı malları boşandığı eşi, baldızı ve komşusunun üzerine yaptığını belirterek şöyle konuştu: “Borçlu eşinden hileli bir şekilde ayrılmıştı. 4 yıldır

işlemeyen hukukla mücadele ettim. Sonunda avukatımla birlikte tasarrufu iptal davasını açtık. Satışlara bahsi geçen kişilerin mallarına mahkeme tarafından tedbir konulmuştur. Yani kaçırdığı mallara el konulmuştur. Burada adaletin saygın ve görevini yapan hakimlere ve avukatım Cihan Yavuz’a teşekkür ediyorum. Merve ve Müge hanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. 6­7 aylık bir süreç daha bizi bekliyor. Şu ana kadar tarafıma 7 bin TL tutarında bir araç borçlu tarafından verildi. “

“Araçları satılacak ve hakkımı almış olacağım”

Balta, “Ancak 113 bin TL civarında alacağım var. Borçlunun 3 aracının satılmasıyla tarafıma alacaklarım ödenecek. Bu parayla daha rahat bir yaşamım olacak ve çocuklarımın eğitim masraflarını da karşılamış olacağım. Yaklaşık 4 senelik mücadelemin sonuna geldim. Adalet yerini buldu” dedi.