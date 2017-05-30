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30 Mayıs 2017 Salı
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    • Davada mutlu son!..

    Bolu’da bir işyerinden yaklaşık 100 bin liralık tazminat alacağı için davacı olan garson Harun Baltacı 4 senelik hukuk savaşını kazandı. Son mahkeme borçlunun sattığı araçların, satış iptaline karar verdi. Balta borçlunun araçlarından elde edilecek gelirle alacaklarının tamamını almış olacak.

    30 Mayıs 2017 Salı 14:02
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    Davada mutlu son!..

    Haber; Kasım Şahin

    Konuyla ilgili olarak Olay Gündem Gazetesi’ne özel açıklamalar yapan Harun Baltacı borçlunun daha önce üzerine kayıtlı malları boşandığı eşi, baldızı ve komşusunun üzerine yaptığını belirterek şöyle konuştu: “Borçlu eşinden hileli bir şekilde ayrılmıştı. 4 yıldır

    işlemeyen hukukla mücadele ettim. Sonunda avukatımla birlikte tasarrufu iptal davasını açtık. Satışlara bahsi geçen kişilerin mallarına mahkeme tarafından tedbir konulmuştur. Yani kaçırdığı mallara el konulmuştur. Burada adaletin saygın ve görevini yapan hakimlere ve avukatım Cihan Yavuz’a teşekkür ediyorum. Merve ve Müge hanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. 6­7 aylık bir süreç daha bizi bekliyor. Şu ana kadar tarafıma 7 bin TL tutarında bir araç borçlu tarafından verildi. “

    “Araçları satılacak ve hakkımı almış olacağım”

    Balta, “Ancak 113 bin TL civarında alacağım var. Borçlunun 3 aracının satılmasıyla tarafıma alacaklarım ödenecek. Bu parayla daha rahat bir yaşamım olacak ve çocuklarımın eğitim masraflarını da karşılamış olacağım. Yaklaşık 4 senelik mücadelemin sonuna geldim. Adalet yerini buldu” dedi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, Işyerinden, Yaklaşık, 100, Bin

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