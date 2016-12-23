Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER) ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu işbirliği hazırlanan “Bolu yöresel kumaşları” konulu konferans, dün akşam yüksekokul konferans salonunda gerçekleşti.

Üniversitede tekstil bölümüyle ilgili akademik çalışmalarda bulunan öğretim görevlilerinin yanı sıra öğrenciler, özel sektör temsilcileri ve il protokolünün katıldığı konferansa Bolu Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’da katıldı. Ayrıca Mengen Belediye Başkanı Turan Bulut’ta toplantıda hazır bulundu.

Emeği geçenleri kutladı

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Yöresel kumaşların konuşulduğu konferansta tekstil alanında uzman kişilerin konuya ilişkin tezlerini dinledi. Davarcıoğlu, daha sonra ‘esintiler’ isimli yöresel kıyafetler sergisini izledi. Defile sonu bir öğretim görevlisince okunan şiirde ise duygu dolu anlar yaşayan Başkan Yardımcısı Davarcıoğlu, daha sonra sahneye çıkarak konferans ile defilede emeği geçenleri kutladı ve plaket takdim etti. Sahnede hatıra fotoğrafı çektiren Davarcıoğlu, son olarak yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı sergiyi de gezerek sergi görevlilerinden bilgi aldı.