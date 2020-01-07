Davarcıoğlu yalancı çıktı!..

Haber: Erdal Tanrıverdi

Daha önce yapmış olduğumuz haber hakkında yalan olduğu yönünde açıklamalarda bulunan Eski Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu’nun müfettiş raporunda zimmet çıktığı belgesiyle ortaya kondu. Gazetemize ve birçok medya kuruluşuna haberlerin yayınlandığı dönem cevap metni yollayan Davarcıoğlu haberlerin yalan olduğunu ve fazla ücret almadığını söylemişti.

ALMADIM DEDİ MEĞERSE ALMIŞ!

Daha önce “Belediyede Zimmet Skandalı” başlığıyla yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne sermiştik. Daha sonra haberimizde adı geçen Alaaddin Yılmaz döneminde Belediye Başkan Yardımcısı olan Emine Davarcıoğlu haberin gerçeği yansıtmadığına dair açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Sayıştay Raporu Emine Davarcıoğlu’nu haksız çıkardı. Bolu Belediye Meclisi Ocak Ayı 1.oturumunda ana gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Tanju Özcan, Alaaddin Yılmaz dönemine ait müfettiş raporunun geldiğini ve Yılmaz dönemi için 29 ayrı soruşturmaya izin verildiğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından Sayıştay Raporunun da detayları gün yüzüne çıkmaya başladı. Eski Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve yardımcılarına büyük miktarda sosyal denge tazminatı ödendiği Sayıştay müfettişlerinin hazırladığı raporda yer aldı.

DAVARCIOĞLU’NA 98 BİN ZİMMET

Aralık ayı içinde yaptığımız haberde Emine Davarcıoğlu’nun da bu isimler arasında yer aldığını belirtmemizin ardından Davarcıoğlu cevap hakkı olarak haberleri yalanlamaya çalışmıştı. Ancak Sayıştay müfettişlerinden gelen raporda yer alan açıklamaya göre haberimizin doğruluğu ortaya çıktı. Raporda yer alan bilgilere göre, “yapılan tespitler sonucu eski belediye başkan yardımcısı Emine Davarcıoğlu’na 98 bin 507 lira fazla ödeme yapıldığı” belirtildi. Davarcıoğlu’nun bu rapor sonrasında ne söyleyeceği ise merak konusu oldu.