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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Davaya Bolu’dan dahil oldu

    FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Gölbaşı’ndaki Özel Kuvvet Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vuran, Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin açılan davada 10’ncu celse görüldü. Dava kapsamında ilimizde tutuklu bulunan eski Astsubay Başçavuş Ali Kapucu, SEGBİS ile davaya bağlanarak ifade verdi.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 10:21
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    Davaya Bolu’dan dahil oldu

    Haber: Esra Öztürk

    FETÖ’nün 15 Temmuz’da gerçekleştirdiği hain darbe sırasında Özel Kuvvet Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak, darbenin seyrinin değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada, yargılan ve ilimizde tutuklu bulunan eski Astsubay Başçavuş Ali Kapucu, SEGBİS İle bağlantı kuruldu. 15 Temmuz gecesi şehit Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'yi tedavisi için GATA’ya götüren grupta bulunan eski Ast Subay Başçavuş Kapucu ifadesinde, 15 Temmuz günü normal mesaisini bitirmesinin ardından evine gittiğini, saat 21.30-22.00 sıralarında televizyonda bir takım olayların olduğunu anladığını söyledi. Hemen üstlerini aradığını belirten Kapucu, bir müddet evde beklemesinin ardından birliğine gitmesinin doğru olduğunu düşündüğünü, bu nedenle de birliğine gittiğini açıkladı. Kapucu, gece saat 01.00 sıralarında nizamiye kapısına vardığını, helikopterlerle ateş edilmesi üzerine sağa-sola kaçıştığını anlattı. Darbeci komutan Terzi’nin ağır yaralı olarak getirildiği helikopteri karşılamaya gittiğini söyleyen Kapucu, "Nizamiyede durumun ne olduğunu sordum. Bana komutan harici kimsenin birliğe alınmayacağı kararı olduğunu söylediler. Yaklaşık 15 dakika durduktan sonra yukarıdan telefon geldi ve birisinin gelecek olan helikopteri karşılaması gerektiğini ifade ettiler. Ben helikopteri karşılamaya piste gittim" diye açıkladı.

    “ACİLE GÖTÜRDÜK, ORADA MÜDAHALE EDİLDİ”

    Kapucu, ifadesinin devamında şunları belirtti; "Daha sonra hızla ileriye doğru hareket ederken arkadan Semih Terzi'nin 'Arkadaşlar ben vuruldum' diye seslendiğini duydum. Arkaya baktığımda timin karşıdan ateş gelince emir beklemeksizin ateş etmeye başladığını gördüm. Yine baktığımda Semih Terzi yere yığılmıştı. Direkt ilk yardım müdahalesine başlandı ve ardından içeriye aldık. Durum daha da ciddileşince helikopter çağrıldı ve tahliye edildi. Fatih Şahin, Ahmet Kara, Hüseyin ve Hasan ile GATA'ya götürdük. Helikopter inmeden 2-3 dakika önce Semih Terzi kendinden geçmişti. Doktorlar şokta olduğunu söylediler. Acile götürdük, orada müdahale edildi. Doktorlar kurtarılamayıp öldüğünü söylediler. Dışarıya çıktığımda Ahmet Kara'ya, Fatih Şahin'e ve diğer personele bunu bildirdim" şeklinde konuştu. Daha sonra sivil giyimli birinin geldiğini, kendisini destek kıtaları komutanı olarak tanıttığını kaydeden Kapucu, kendilerinden silahlarını bırakmalarının istendiğini söyledi. Kapucu, ÖKK personelinin silahlarını bırakmasının tayin sebebi olduğunu söylediğini belirtti.

    Anahtar Kelimeler: FETÖ’nün, Darbe, Girişimi, Sırasında, Gölbaşı’ndaki

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