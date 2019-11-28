Davayı komutan ve askerlerin ifadesi çözecek

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Hakaret ve yaralama” suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Türkan Ç. ile kocası Hamdi Ç.’nin yargılanmasına olay günü Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan uzman çavuş ile iki asker tanık olarak dinlendi. İlk olarak tanıklığına başvurulan Jandarma Uzman Çavuş M.S., şunları söyledi; “Yaralama ihbarını alınca Gelinözü köyüne hareket ettik. Olay yerine geldiğimizde, ilk olarak Türkan Ç.’yi gördük. Bu kadın yanımıza gelerek; ‘Öldürdüm geberesiceyi, gidin arka tarafta yatıyor’ dedi. Arka tarafa gittiğimizde İsmail Ç., kulağından ağır darbe almıştı ve kanlar içerisindeydi. Mağdur bana yaralı bir şekilde yerde yatarken; ‘Komutanım böyle adam dövülür mü? Baygınken bile ayağımı kırdılar. Beni bu hale ağabeyimin eşi Türkan getirdi. Nacakla bana saldır’ diye ifade kullandı” diye ifade verdi.

Yine olay günü Mudurnu ilçe Jandarma Komutanlığında asker olarak görev yapan, D.Ş. ile M.H.A.’da o dönemde uzman çavuş M.Z. olay geldiklerini belirterek; “O gün olay yerine geldiğimizde Türkan isimli kadın, onu öldürdüm. Arka tarafa gidin onun bedenini alıp götürün diye ifade kullandı” dediler.

Üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Türkan Ç. ile kocası Hamdi Ç.’de; “Biz böyle bir şey yapmadık. Kendi kendine zarar verip, bize iftira atıyor. Yıllardır hep bizimle uğraşıyor.” Dediler. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

