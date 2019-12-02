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Davutoğlu Bolu’da kampa girdi

​​​​​​​Parti kurma çalışmalarını hızla sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu bir kez daha Bolu’ya geldi. Bir otelde 2 günlük kamp yapacağı belirtilen Davutoğlu’nun 16 Aralık’ta da yeni partiyi ilan edeceği ifade edildi.

Davutoğlu Bolu’da kampa girdi

Haber: Aysun Beykoz

AK Parti'den ayrılarak parti kurma çalışmalarına başlayan Ahmet Davutoğlu, kuracağı yeni partiyi 16 Aralık'ta ilan edecek. Partinin ismi ve logosu henüz kesinleşmemişken Davutoğlu, Ocak ayı sonuna kadar il ve ilçe başkanlarını seçerek olası erken seçime katılmayı hedefliyor. Yeni parti çalışmalarına hız veren Davutoğlu’nun, yaklaşık 100 kişiden oluşacak yeni parti kurucular kurulu Bolu'da 2 günlük bir kampa girerek,  tüzük ve parti programına son noktayı koyacağı partisini de 16 Aralık'ta ilan edeceği öğrenildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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