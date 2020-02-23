Davutoğlu Bolu’ya geliyor

Haber: Aysun Beykoz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzenlenen törenle Ankara il Binası açılışını yaptı. Meşrutiyet Caddesi'ndeki il başkanlığı açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı. Törende seğmenler de bir gösteri sundu. Törende açıklamalarda bulunan Ahmet Davutoğlu, geçen hafta pazar günü İstanbul il başkanlığını hizmete açtıklarını belirterek, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz. Cemre, baharın habercisidir. Gelecek partisi, bahar habercisidir." diye konuştu.

Birinci Meclis gibi kapsamlı, temsil gücü en yüksek kurucular kurulunu oluşturduklarını belirten Davutoğlu, yaklaşık 2 ayda 36 il başkanını atadıklarını, diğer il başkanlarını da 1 ayda atayacaklarını ifade etti. Ayrıca Davutoğlu, pazartesi günü Bolu'da partisinin Kurucular Kurulu üyeleriyle bir araya geleceklerini vurgulayarak, "Sonra da bütün siyasi partilerden randevu talebinde bulunacağız." dedi.