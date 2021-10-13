Dayakçı rehber kadın işten çıkartıldı

Haber: Aysun Beykoz

Çocuğa karşı yönelik şiddet olayı şöyle gelişti; Bolu Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna, okul otobüsü ile giden minik öğrenciye sinirlenen kadın rehber personel, diğer öğrencilerin gözünün önünde defalarca vurdu.

Bolu Mehmet Akif Ersoy İlkokuluna, ilkokul öğrencileri ailelerin güvenerek teslim ettiği okul servisi ile gidiyor. Bilindiği üzere de okul servis aracında minik öğrencilere de sahip çıksın diye rehberler görev yapıyor. İlimizde, faaliyet gösteren özel şirkete ait bir okul servisinde, sabah saatlerinde öğrencileri kapılarının önünden alırken, minik öğrenciye sinirlenen servis rehberi ilkokula giden öğrenciyi darp etti. Defalarca tokat atan rehber kadın etrafa küfürler savurdu. Minik öğrencinin “dur ya” demesine rağmen, rehber kadın acımasızca vurmaya devam etti. Diğer öğrencilerin gözünün önünde bunu yapan kadın, dövdüğü minik öğrencinin kardeşine de “akşama bunu annene söyle tamam mı?” dedi.

VALİ ÜMİT OLAYA EL KOYDU

Bolu Valisi Ahmet, olayı duyar duymaz hemen bir soruşturma başlattı ve konu hakkında şunları söyledi;

İlimiz Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda bir öğrencimizin 11.10.2021 Pazartesi günü öğle arasında okul servisinde evden okula dönerken araç rehber personeli tarafından darp edildiği yönünde öğrencimizin velisi tarafından Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğümüze şikâyet vaki olmuştur.

Velinin firmadan değil rehber personelden şikâyetçi olduğu ve hakkında öğrenciyi darp ettiği iddia edilen personelin firma tarafından işten çıkarıldığı öğrenilmiştir.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından usulüne uygun olarak tahkikat yapılmaktadır.