Dayanamadı intihar etti

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay şöyle yaşanmıştı, “Edinilen bilgiye göre, Mehmet Doğançay (36) ile babası Lütfü Doğançay (52) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Doğançay, evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mehmet Doğançay kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet Doğançay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Doğançay’ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.”

Baba Doğançay oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçmıştı. Jandarma ekipleri Lütfü Doğançay’ı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Bugün yapılan çalışmaların ardından baba Doğançay’ın cesedine ulaşıldı. Baba Doğançay'ın, intihar etmiş bir şekilde cesedini bulan jandarmalar çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine gelen savcı geniş çaplı incelemelerde bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2021, 20:04