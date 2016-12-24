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24 Aralık 2016 Cumartesi
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    • Dayanışma yemeğinde önemli açıklamalar

    Seben Derneği tarafından düzenlenen kaynaşma yemeği siyaset, bürokrasi ve iş dünyasını bir araya getirdi. Bir araya gelen Bolu'nun siyasileri çalışmalarına dair önemli açıklamalar da bulundu.

    24 Aralık 2016 Cumartesi 15:57
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    Dayanışma yemeğinde önemli açıklamalar


    Haber: Erdal TANRIVERDİ

    Sebenliler, Cuma akşamı Seben Derneği’nce düzenlenen kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Karacasu Beldesi’ndeki bir otelde gerçekleşen yemeğe Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık bin kişi katıldı.

    Yılmaz ve Özbağ masaları tek tek dolaştı

    Büyük kaynaşma örneğinin sergilendiği gecede Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ yemek öncesi masaları tek tek dolaştı ve misafirleri selamladı.

    Akşam yemeği sonrası geceye katılan protokol üyeleri birer konuşma yaparken, kürsüye çıkan Seben Derneği Bolu Şube Başkanı Zekeriya Ünalan ve Seben Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selami Eryılmaz, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

    Eryılmaz: “Anonim şirket kuracağız”

    Derneğin yakın gelecekteki hedeflerini anlatan Eryılmaz, ekonomik oluşum başlattıklarını ve kısa süre içinde ortakların tamamının Sebenlilerden olacağı bin hisseli bir anonim şirketi kuracaklarını ifade etti.

    Özbağ, Sebenlilere 2 önemli müjde verdi

    Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ'da konuşmasında Sebenlilere müjdeler vererek, "İnşallah bu ay içerisinde yapılacak ihale ile Seben ovasının bereketli toprakları Köroğlu’nun tertemiz suları ile buluşacak” dedi. 2004 yılından beri ilçede birçok ilke imza atan Başkan Özbağ, yatırımların artarak devam edeceğini belirterek, “Yine önümüzdeki yıl içerisinde inşallah Seben’e bir adet kongre merkezi veya çok amaçlı salon kazandıracağız. Bizler her zaman ‘Ne sen, ne ben! Önce Seben’ diyoruz. Sizlerin desteği ile Seben’imizi ve Seben’imizin ürünlerini sadece Türkiye’ye değil dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    Yılmaz, birlik beraberlik vurgusu yaptı

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, konuşmasına son zamanlarda yaşanan terör olaylarında değindi. Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Yılmaz, Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, “Dost bildiğimiz ülkelerin bizim aleyhimizde hareket ettiklerini son dönemde şahit oluyoruz. Şuan kurtuluş savaşından daha büyük bir mücadelenin içerisinde olduğumuzu unutmamak durumundayız. Bütün bunlara rağmen bu ve bunun gibi salonları hınca hınç dolduruyorsak terörizme bir ders daha veriyoruz demektir” diye konuştu.

    Başkan Yılmaz: “Hedef 2023”

    Bolu’nun tüm ilçeleri ile birlikte turizm, spor, sağlık ve üniversite kenti olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz,  “Bu konuda belirli bir mesafe aldığımızı da bilmenizi isterim” ifadesini kullandı.  Yılmaz, Bolu’nun özel bir coğrafyaya sahip olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, son olarak şunları söyledi: “Çünkü dört mevsimin doyasıya yaşandığı bir başka il yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir hedefi var. Diyor ki; 2023’te yani Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında dünyanın ilk on ekonomisi arasına gireceğiz. Bizde diyoruz ki; inşallah 2023’te Bolu bütün ilçe ve beldeleriyle beraber dünyada yaşanılabilir kentler arasında ilk 10’a girecektir.”

    Vali Baruş: “Seben Taşlıyayla Göleti Cazibe merkezi olacak”

    Bolu Valisi Aydın Baruş ise gecede yaptığı konuşmada,  düzenlenen yemeğin, Seben halkının dayanışma ruhunun ve birlik beraberliğin en büyük ispatı olduğunu söyledi. Vali Baruş, konuşmasında Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ’ın müjdesini verdiği Seben Taşlıyayla Sulama Projesi’ne de değinerek, “Seben Taşlıyayla Göleti çok önemli bir potansiyel barındırıyor. Bu potansiyeli harekete geçirdiğimizde o yörenin özellikle doğa turizm, eko turizm merakı olanlar için önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Yine Seben göleti sulaması ile birlikte ki yakında hayata geçirilmeye başlanacak, yaklaşık 2 bin 870 hektar yani 28 bin dönümün üzerinde arazi sulama imkanına kavuşacak. Yarın bu potansiyel harekete geçtiğinde Seben dışından gelen birileri buraya yatırım yapacak. Bu yatırımı dışarıdan birileri yapmadan önce Seben derneklerinin bir şirket kurarak harekete geçmesi gerçekten çok önemlidir. Sizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

    Anlamlı gece, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ tarafından dernek yönetimine plaket verilmesi ile sona erdi.

    Anahtar Kelimeler: Seben, Derneği, Düzenlenen, Kaynaşma, Yemeği

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