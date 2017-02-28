Özel Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye’nin en büyük otoyol alışveriş merkezi Highway’ın yapım ve kuruluş aşamasında fiilen şirketin başında bulunan ve FETÖ’nün Batı Karadeniz İmamı olduğu iddia edilen Adnan Daylan’ 15 Temmuz darbe girişiminden 48 saat önce hava yoluyla Makedonya’ya gittiği yurt dışı çıkış işleminin Atatürk Havalimanından gerçekleştiği bildirildi. FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetulah Gülen ile yakınlığıyla bilinen ve örgüte sürekli olarak himmetlerde bulunan işadamı Adnan Daylan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi öncesi yakalanacağını anlayarak, önce Highway yönetiminden istifa edip, daha sonra da benzinliğini sattıktan sonra Makedonya’ya yurtdışına çıkmıştı.

İddiaya göre Daylan’ın önce Makedonya’a yasal yollardan giriş yaptığı ve ardında da Amerika’daki yakınlarının yanına yerleştiği ve sık sık da Pensilvanya’ya gidip terör örgütü lideri Fetullah Gülen’i ziyaret ettiği belirtildi. Daylan’ın yaklaşık 8 aydır ülkeden ve yaşadığı şehir olan Bolu’dan uzak kalması nedeniyle memleket özlemiyle yanıp tutuştuğu iddialar arasında yer aldı. Daylan’ın, Amerika’da yaşayan arkadaşlarına sık sık memleketi olan Bolu’yu çok özlediğini, bir soluk ile olsa Bolu havasını teneffüs etmeyi çok arzuladığını söylediği iddia edildi.

Öte yandan yayımlanan KHK’lar da yurtdışına kaçan örgüt mensuplarıyla ilgili madde dikkat çekti. Buna göre, ‘yurda dön’ çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacaklar. Bunların arasında Bolulu ünlü işadamları da bulunuyor. Kararnameye göre Bolu’da FETÖ’nün önde gelen isimlerinden olan yurtdışına kaçtığı tespit edilen ve halen kırmızı bültenle aranan Adnan Daylan’ın vatandaşlıktan çıkartılması an meselesi. Adnan Daylan ile birlikte Bolu’da FETÖ’nün önde gelen başka isimlerinde yurtdışına kaçtığı tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkartılan işadamları Ömer Baday, İsmail Çolak, Cuma Kartal, İl Özel İdare eski Genel Sekreteri Oktay Güneş, AİBÜ eski Rektör Yardımcısı Kenan Gümüştekin, bir dönem AİBÜ Tıp Fakültesi’nde görevli FETÖ’nün lideri Fethullah Gülen’in kalp doktoru Prof. Dr. Mehmet Yazıcı’nda aralarında bulunduğu toplam 80 kişi yurda dönmedikleri takdirde vatandaşlıktan çıkartılacak.