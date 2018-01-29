Özel Haber: Kasım ŞAHİN

15 Temmuz 2016 tarihinde bir gurup subay ve astsubay tarafından başlatılan ve sivil iradenin üstün gelmesi sonrası bastırılan darbe girişimi öncesi yurt dışına kaçan Adnan Daylan ile Fetuhllah Gülen’in kalp doktoru olarak bilinen Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, “Silahlı terör örgüt yöneticiliği” suçlarından haklarından İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkartılmıştı.

Daylan ve Yazıcı’nın Fethullah Gülen’in yaşadığı Pensilvanya’da bulunduğu iddia edilirken, yakalanıp Türkiye’ye teslim edilmesi konusunda ise Amerikan yetkililerin hiçbir girişiminde bulunmadığı da aşikar ortada. Her iki zanlının darbe girişimi öncesi yakalanıp yargılanacağını anlamasının ardından kaçak yollardan yurt dışına kaçtığı ve Türk hükümetinin ise bu zanlıların ülkemize teslim konusunda girişimleri sürürken Daylan ile Yazıcı’nın Badem Kurusu rengindeki tek tip elbise giyeceği öğrenildi.

Daylan’ın yakalanması ve Türkiye’ye iadesi sonrası XXXL, Yazıcı’nın ise S beden Badem Kurusu tek tip elbise giyeceği iddia edildi. Bedenlerin Daylan’ın 100 kilonun üzerinde olduğu, Yazıcı’nın ise 60 kilonun altında olması nedeniyle bu bedenlerin uygun olacağı öğrenildi ve her aranan şahıs bu tek tip elbiselerle hakim karşısında yargılanacaklar.