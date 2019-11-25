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DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Terör örgütü DEAŞ’a yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

DEAŞ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'nın Hendek ilçesinde saklandığı belirlenen DEAŞ şüphelisi S.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda S.Ç. gözaltına alındı, yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesine getirildi. Şüphelinin, Bolu'da Cuma günü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan Irak uyruklu çift I.Z.K. (21) ile kocası W.S.H. (23) ile ilişkili olduğu belirlendiği öğrenildi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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