DEAŞ üyesi 3 kişi adliyede

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla haklarında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu 3 kişinin kent merkezinde bulunan bir evde yaşadığını tespit etti. Polis şüphelilerin yaşadığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda, S.Y.A., M.M.L.A. ve S.H.YA. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Irak’ta DEAŞ terör örgütü adına birçok faaliyette bulundukları öğrenilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda örgüte ait çok sayı doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyette 8 gün boyunca gözaltında tutulan DEAŞ şüphelisi 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.