Haber: Semih Baykal

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler, son olarak Tabaklar Mahallesi’nde bulunan bir apartmana operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör Örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Irak uyruklu N.M.R ve M.M.R’ adlı 2 kişi şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.