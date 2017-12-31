Haber: Semih Baykal

İlimiz Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde Nihat Terzi (62), babaanne Sevim (54), Aynur (36), Sedat (38), Sertuğ (7), Eymen (2), Melisa (1) ve Ege Terzi'nin (8) yaşadığı iki katlı evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri yönünde 112 Acil servis ekiplerine ihbar geldi. Ekipler, 8 kişinin yaşadığı eve olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı. Hayati tehlikeleri bulunan Nihat Terzi ile torunu Sertuğ, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne, diğer altı kişi İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dede ile 7 yaşındaki torunu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren 6 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.