Haber: Semih Baykal

İlimiz Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi’nde Terzi ailesine ait evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından Nihat Terzi, eşi Sevim Terzi, oğlu Sedat Terzi (38), gelini Aynur Terzi (36), torunları Sertuğ (7), Eymen (2), Ege (8) ile Melisa (1) zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Nihat Terzi ile torunu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden Nihat Terzi ile torunu Sertuğ Terzi’nin cenazeleri, Yukarısoku İlkokulu bahçesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Dede ve torunun cenazeleri Mahalle mezarlığına defnedildi. Hastanede tedavi gören diğer 6 kişi ise taburcu edildi.





