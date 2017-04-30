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30 Nisan 2017 Pazar
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    • Dededen toruna 4. kuşak kuyumculuk

    Bolu’nun en eski ve tanınan markalarından Alyanaklar Kuyumculuk, İzzet Baysal Caddesi’nde açtığı 3. şubesi ile Bolu’ya değer katmaya devam ediyor.

    30 Nisan 2017 Pazar 13:42
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    Dededen toruna 4. kuşak kuyumculuk
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    HABER : ESRA ÖZTÜRK

    1947 yılından beri Bolu’da değer oluşturan Alyanaklar Kuyumculuk, mağazalarına bir yenisini daha ekleyerek sektörde öncü olmaya devam ediyor. İzzet Baysal Caddesi üzerinde müşterilerinin yanısıra Bolu’nun tanınmış işadamları ve yöneticilerinin katılımı ile açılışı yapılan AlyanaklarKuyumculuk’un 3. şubesi olan İzzet Baysal Şubesi müşteri memnuniyetinde Bolu’da önemli çekim merkezi oldu. 1947 yılından bugüne, dededen toruna 4. kuşak olarak ticarete devam ettiklerini belirten Alyanaklar Kuyumculuk mağaza sahibi Salih Burak Özkan, “Ailemiz 1947’de ilk olarak manifaturadükkanı ile ticarete başlamış. 1983 yılında babam Erol Özkan ilk kuyumcu mağazasını açmış.1983’ten bugüne kadar da 3. şubemizi İzzet Baysal Caddesi’nde açtık.  Yukarı Çarşı’da bulunan diğer şubelerimizden sonra açmış olduğumuz yeni şubemiz ile İzzet Baysal Caddesi’nde müşterilerimize kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi kendimize amaç edindik. Müşterilerimiz yeni mağazamızın açılışında sağolsunlar ziyarete gelerek bizleri onure ettiler. Markamız çok eski bir marka olduğu için İzzet Baysal Caddesi’nde markamızı taçlandırmış olduk ve Bolu’ya yeni bir değer katmış olduk” dedi.

    Müşteri memnuniyetini ve isteğini öncelik olarak belirlediklerini ifade eden Özkan ayrıca şunları söyledi: “Verdiğimiz hizmetten müşterilerimizin memnun olması için çaba sarfediyoruz. Müşterilerimizin isteğine göre alyans, pırlanta gibi ürünlerde siparişler alarak özel ürünler yaptırıyoruz. Kendi atölyemiz yok, ancak İstanbul’daki atölyelerde çok kaliteli bir şekilde üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Hem ulusal hem uluslararası birçok markayı mağazamızda satışa sunuyoruz.”

    Altın piyasasındaki son durumu da değerlendiren Burak Özkan, “Müşterilerimizin en çok yakındığı konu fiyatlar. Referandum sonrasında altın fiyatlarının düşmesi ile piyasa hareketlendi.Malum düğün sezonu da açılıyor. Ancak insanların alım gücü düşük olduğu için çeyrek altın satışı çok hareketli değil. Bu nedenle müşterilerimiz gram altına yöneliyor. Son zamanda piyasa sakinleşmesi, fiyatların düşüşe geçmesi ile satışlar artmaya başladı. Fiyatların biraz daha düşeceğini umuyoruz. İnşallah da öyle olur” ifadelerini kullandı.

    Son olarak 4. Kuşak olarak dededen toruna sektörün temsilcisi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özkan, Boluluları özel fırsatlar, kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetini yaşamaları için Alyanaklar Kuyumculuk İzzet Baysal Caddesi Şubesi’ne beklediklerini söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’nun, Eski, Tanınan, Markalarından, Alyanaklar

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