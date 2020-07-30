Dedikodu haberine kınama

Haber: C. Kutay Aykan

İnternet sitesinde hiçbir delile dayandırmadığı "Bolu Belediyesi'nde grup seks skandalı " başlıklı haberle belediyede çalışan personelleri zan altında bırakan şahıslar ile ilgili olarak Bolu Belediyesi’nden cevap gecikmedi.

Bolu Belediyesi'nden, çıkan haberle ilgili yapılan açıklamada bu şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı basın yayın organlarında yayımlanan sözde haber ile belediyemiz ve belediye personellerimiz hakkında çok çirkin iddialarda bulunulmuştur. Hiçbir delile dayanmayan gazetecilik meslek etiği hiçe sayılarak yayımlanan haberdeki söz konusu iddialar tüm belediye personelimizi zan altında bırakmaktadır. İnsan onur, namus ve haysiyetini hiçe sayarak bu akla ziyan iddiayı ortaya atan ve personellerimizin onurlarını kıran haberin kaldırılmasıyla ilgili gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Ayrıca bayram tatili sonrası hem T.C. Bolu Belediyesi hem de Bolu Belediyesi personeli olarak haberi yayımlayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2020, 16:22