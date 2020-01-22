Dedikodu yapan tazminatsız kovulacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Dedikodu yaptığı için iş yerinden kovulan işçi soluğu mahkemede aldı. Yargıtay işçiyi haksız buldu. Yüksek mahkeme, mesai arkadaşlarına iftira atan, onların dedikodusunu yapan işçinin tazminatsız şekilde kovulmasına hükmetti. Yargıtay'ın aldığı bu emsal karar ile artık iş yerinde dedikodu yapan işçi tazminat hakkından olacak.

Özel bir hastanede hasta bakıcı olarak çalışan işçi, iddiaya göre; hastane kapısı önünde birlikte sigara içen iki kişi hakkında dedikodu çıkarttığı gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten atıldı. İş Mahkemesi'nin kapısını çalan işçi, sürekli maruz kaldığı hakaret ve tehditlere itiraz ettiği, fazla mesai ve genel tatil ücretlerini talep ettiği için işten çıkartıldığını öne sürdü. Fazla mesai ve genel tatil ücreti alacağının bulunduğu iddiası ile kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istedi. Davalı hastane işletmecisi ise davanın reddini talep etti. Mahkeme, davacı işçiyi kısmen haklı buldu. Kararın temyiz edilmesiyle devreye giren Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise, mesai arkadaşlarının dedikodusunu yapan işçinin işten atılmasının önünü açacak bir karara imza attı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2020, 14:58