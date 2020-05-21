“Dedikodulara inanmayın”

Haber: C. Kutay Aykan

Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar, Oto Sanayi Sitesi hakkında kamuoyuna yansıyan yanlış bilgiler hakkında açıklamalarda bulundu.

HERHANGİ BİR KARANTİNA YOK

Yeniçağa Oto Sanayi Sitesinin karantina altına alınmadığını dile getiren Başkan Çağlar; “Kamuoyunda Yeniçağa Oto Sanayi Sitesinin Covid 19 salgını nedeniyle karantinaya alındığına dair yanlış söylentiler dolaşmakta. Böyle bir durum asla söz konusu değildir. Oto Sanayi Sitemizde herhangi bir karantina uygulanmamaktadır. Esnaflarımız işlerinin başındadır. Biz Belediye olarak gerekli tedbirleri alarak İlçenin her yerinde olduğu gibi oto sanayi sitesinde de dezenfekte çalışmalarımızı yaptık. Araç sahipleri gönül rahatlığıyla sanayiye giderek araçlarını tamir ettirebilirler” dedi.

YANLIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN

Tüm Dünya olarak, zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getiren Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar; ‘Böyle zamanlarda daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Yanlış bilgilerle toplumu zor duruma sokmamalıyız. Bunun için vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Kaymakamlığımız ve Belediyemizin dışında hiçbir açıklamaya ve bilgiyi dikkate almasınlar. Dedikodulara inanmasınlar. Bizler onların sağlığı için tüm riskleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda ülke olarak bu virüsten kurtulacağız” ifadelerine yer verdi.