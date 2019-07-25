Define avcılarına geçit yok

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla aralarında diş hekiminin de bulunduğu 6 şüpheli izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Define avcılarına geçit yok

Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden define avcılarına geçit yok. 23 Temmuz Salı günü gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler gerçekleştirilen operasyonla izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 şahsı suçüstü yakaladı. Kazı bölgesinde yapılan aramada; 1 adet Osmanlı sikkesi, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet define arama aparatı ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Aralarında diş hekimi, memur, eski muhtarın da olduğu toplam 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada göre bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

Esra Öztürk

Esra Öztürk

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