Haber: Aysun Beykoz

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden define avcılarına geçit yok. 23 Temmuz Salı günü gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler gerçekleştirilen operasyonla izinsiz kazı yaptıkları tespit edilen 6 şahsı suçüstü yakaladı. Kazı bölgesinde yapılan aramada; 1 adet Osmanlı sikkesi, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet define arama aparatı ve kazı malzemeleri ele geçirildi. Aralarında diş hekimi, memur, eski muhtarın da olduğu toplam 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada göre bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.