Define bilmecesi

Haber: Yasin Bilgi
İlçemiz Dörtdivan'ın Seyitaliler Yaylası’nda Özel İdare Müdürlüğü’nden ihale alarak gölet yapım işinde çalışan firmanın çalışması define aradığı yönündeki ihbar üzerine durduruldu. Edinilen bilgiye göre Seyitaliler Yaylası’nda gölet yapım işinde çalışan firma hakkında vatandaşlar define aradığı gerekçesiyle ihbarda bulundular. İhbar üzerine firmanın çalışmaları durdurularak Gerede’den olay yeri inceleme ekibi istendi.
Olay yeri inceleme ekibinin raporu doğrultusunda firmanın çalışmasına devam edip edilmeyeceğine karar verilecek.Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 00:28