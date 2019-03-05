Define kuyusunu kedi ortaya çıkardı

Haber: Kasım Şahin

Edinilen bilgiye göre Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak üzerinde bulunan metruk bir evden kedi sesi geliyor diye çevredeki vatandaşlardan ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri binada araştırma yaptı. Seslerin geldiği noktaya yönelen ekipler metruk bina içerisinde kazılmış bir kuyunun olduğunu tespit etti. Yaptığı çalışmayla önce çukura düşen kediyi kurtaran ekipler, yaklaşık 15 metre derinliğinde kazıldığı tespit edilen çukurun define aramak için kazıldığından şüphelenmesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri define için açıldığı belirlenen kuyuyla ile ilgili çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2019, 16:43