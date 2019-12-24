Define talanı

Özel Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu ve ilçelere bağlı ormanlık araziler kaçak definecilerin hedefi haline geldi. Araçla bile zor girilecek ormanlık arazilerde bulunan mağaralara bile ağaçlardan merdiven yapıp içlerine giren defineciler bu da yetmezmiş gibi güzelim ormanlık alanlarda kaçak kazı yaparak define arayıp, doğaya büyük zarar veriyorlar.

İnsanların bile zorla yürüyebileceği ormanlık alanları define aramak uğruna talan eden kişi veya kişilerin kısa yoldan para kazanmaya çalışırken doğaya verdikleri tahribat ise azımsanmayacak kadar büyük. Gözden uzak alanlarda define aramaya çalışan bu kişiler yanlarında getirdikleri alet ve edevatları da çalışma yaptıkları bölgede bırakıp kaçıyorlar.

Güzelim ormanları mekan tutan kaçak defineciler, ağaçları da keserek, bu ağaçları kazdıkları yerlerde kullanmak için merdiven olarak kullanıyorlar. Define için kazılar çukurlar, hem yabani hayvanlara hem de bu bölgelerde doğa yürüyüşü yapan kişiler içinde büyük tehlike yaratıyor.