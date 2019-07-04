Definecilere suçüstü

HABER:C.Kutay Aykan

İlçeye bağlı Alemdar Köyü Tamra Mevkiinde kaçak define kazısı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Kısa sürede belirtilen alana giden ekipler yapılan kaçak kazı alanını tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 kişiyi kaçak kazıyı sürdürdükleri sırada kazıda kullanılan alet edevat ile birlikte gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Bolu İl Jandarma Komutanlığına getirildi. İsimleri açıklanmayan zanlıların jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kıbrıscık ilçesine 15 kilometre mesafedeki Ankara il sınırında bulunan Alemdar Köyü kırsalında kaçak kazı yapan 5 zanlının ilçe halkından olmadığı bölgeye şehir dışından geldiği öğrenildi.