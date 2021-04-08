Definecilerin kazdığı çukura düştü

Define aramak için kazıldığı düşünülen çukura düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpek muayene edilmek üzere Bolu Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesine götürüldü.

Definecilerin kazdığı çukura düştü
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Metruk binada 15 metrelik çukur

Metruk binada 15 metrelik çukur

Haber: Aysun Beykoz

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Tabaklar Mahallesi Şenel Sokak'ta metruk bir evden köpek sesi duyan vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, define aramak için kazıldığı düşünülen yaklaşık 15 metrelik çukurda bir köpek olduğunu tespit etti. Köpeğin kurtarılması için itfaiye ile Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri kurdukları makara sistemiyle çukura inerek, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından köpeği kurtardı. Köpek, muayene edilmek üzere Bolu Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Hastanesine götürüldü.

Polis ekiplerinin, define aramak amacıyla açıldığı tahmin edilen çukurla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021, 11:42
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