Defterdarlığa hizmetli personel

Haber: G. Deniz Bakır

Gelir İdaresi Başkanlığı Destek Personeli pozisyonunda toplam 196 kişi alınacak. Adaylar başvurularını bu günden itibaren yapabilecekler. Başvuru şartları işe şöyle;

1) 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.1 Ocak 1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.

2) Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak gerekiyor.

3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına(KPSS Ortaöğretim) katılmış ve KPSS-P94 puan türünden en az 70 puan almış olmak gerekiyor.

Süresi içinde başvuru yapmış olmak şartları aranmaktadır.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman yapılacak?

Adaylar başvurularını 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren yapabileceklerdir. Başvurular 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 17.30’da sona erecektir. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet adresinden yapılacaktır. Başvuru formu online olarak doldurulacak ve formla ilgili detaylar başvuru esnasında yer alacaktır.

Adaylar sadece 5 il başvurusunda bulunabilecek.

Bolu’dan sadece 1 kişi alınacaktır.