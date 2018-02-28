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28 Şubat 2018 Çarşamba
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    • Defterdarlıktan İş Dünyasına Vergi Haftası Ziyareti

    Defterdar Zekai Dede, beraberinde Kurum yetkilileriyle birlikte, 29. Vergi Haftası dolayısıyla Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

    28 Şubat 2018 Çarşamba 09:04
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    Defterdarlıktan İş Dünyasına Vergi Haftası Ziyareti

    Haber: Aysun Beykoz

    İl Defterdarı Zekai Dede’nin beraberinde kurum yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdikleri ziyarette, heyeti Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş beraberinde Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte kabul etti. Defterdar Zekai Dede, bu yıl 26 Şubat – 4 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla, toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi amacıyla kurum ve kuruluşlara, mükelleflere ve iş dünyasına ziyaretlerde bulunduklarını ifade ederek kendilerini kabul ettikleri için Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Bu yıl vergi haftası için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “Vergilerimizle Büyüyen Türkiye” ve “Vergi Geleceğimizdir” gibi sloganlar ile vergi bilincini kamuoyu nezdinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade eden Defterdar Zekai Dede, hafta kapsamında yapılacak faaliyetler ve İlin vergi istatistikleri hakkında da kısa bilgiler verdi. Bolu tüccar ve sanayicisinin çatı kuruluşu ve meslek örgütü olan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaretlerinden dolayı Defterdar Zekai Dede ve beraberindekilere teşekkür eden Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Bolu iş dünyasının devletine karşı sorumluluklarını her zaman en iyi biçimde yerine getirme gayreti içinde olduğunu belirterek, bu bilincin gerçekleşen istatistiklere de yansıdığını dile getirdi. Ateş, 2017 yılında hedeflenen vergi tahsilatının üzerinde bir gerçekleşme yaşandığını, bunun da iş dünyasının devletine olan bağlılığı ve sorumluluk bilinci, yanı sıra devletin vergi affı ve yapılandırma gibi enstrümanlarla iş dünyasına tanıdığı kolaylıklar, ayrıca başta Defterdar Zekai Dede olmak üzere tüm kurum personelinin bu konuda gayretli ve olumlu çalışmalarının ortak bir sonucu olduğunu kaydetti. Ateş, Bolu iş dünyasının çatı kuruluşu ve tüccar-sanayicilerin yasal temsilcisi olarak, TSO’nun bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Bolu Defterdarlığı ile verimli kurumsal ilişkiler tesis etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Ateş, Defterdar Dede ve mesai arkadaşlarına gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

    Anahtar Kelimeler: Defterdar, Zekai, Dede, Beraberinde, Kurum

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